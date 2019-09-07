Группа Европейских народников Европарламента приветствует освобождение украинцев из РФ и ждет Сенцова в ЕП

Группа Европейских народников Европейского парламента приветствует освобождение украинцев и ждет визита Олега Сенцова в ЕП, который был награжден премией Сахарова в декабре 2018 года.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель группы по вопросам иностранных дел Михаэль Галер. «Мы приветствуем освобождение лауреата премии Сахарова Олега Сенцова и других украинских задержанных из российских тюрем. Мы желаем Сенцову и его коллегам мирного возвращения в Украину и скорейшего полного восстановления после тех трудностей, которые они пережили», - заявил Галер.

В этой связи он напомнил о голодовке Сенцова.

«За свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решимость и убеждения в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенство закона и права человека 12 декабря 2018 года Олег Сенцов был награжден премией Сахарова Европейского парламента. Мы с нетерпением ждем возможности лично принять Сенцова в Европейском парламенте при первой возможности», - заключил Галер.