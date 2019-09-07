Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

Украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов рад освобождению из заключения в России и надеется такую же долю все остальных удерживаемых в РФ и ОРДЛО сограждан.

"Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - сказал Сенцов. журналистам в Борисполе на ВПП во время встречи вернувшихся в Украину освобожденных по взаимному обмену с РФ украинцев.

В свою очередь журналист Роман Сущенко поблагодарил президента Зеленского за освобождение и пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия, приложенные к началу этого процесса.

"Символичным есть то, что нас все, 35 человек, освободили через две недели после Дня независимости Украины…Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать. Что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей", - отметил он.