Политика

14:31 07.09.2019

Песков: обмен между РФ и Украиной состоялся, в частности, вернулся Вышинский

2 мин читать
Песков: обмен между РФ и Украиной состоялся, в частности, вернулся Вышинский

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.

Песков подтвердил, что в Россию, в частности вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

В украинских СМИ сообщалось о том, что Киев готовил на взаимное освобождение удерживаемых для передачи России - 12 россиян и 23 украинца.

По данным источников "Украинской правды", приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Владимир Цемах

Кирилл Вышинский

Виктор Агеев, 13.09.1995

Александр Баранов, 11.08.1983

Аслан Басханов, 06.04.1966

Елена Бобовая, 26.04.1972

Андрей Васьковский, 25.12.1991

Руслан Гаджиев, 10.02.1973

Владимир Галич, 18.01.1948

Сергей Гнатьев, 13.04.1988

Анна Дубенко, 18.08.1982

Станислав Ежов, 22.06.1978

Аркадий Жидких, 19.11.1967

Игорь Кимаковский, 28.04.1972

Ольга Ковалис, 07.08.1968

Сергей Коверник, 16.02.1978

Дмитрий Кореновский, 18.03.1972

Андрей Костенко, 18.09.1984

Алексей Лазаренко, 13.10.1985

Сергей Лазарев, 07.05.1957

Юрий Ломако, 04.02.1961

Петр Мельничук, 12.07.1972

Евгений Мефедов, 22.05.1983

Максим Одинцов, 25.04.1983

Юлия Просолова, 13.07.1988

Александр Ракущин, 19.03.1963

Антонина Родионова, 06.09.1969

Александр Саттаров, 28.12.1980

Алексей Седиков, 10.10.1979

Тарас Синичак, 24.06.1977

Александр Тарасенко, 10.07.1970

Андрей Третьяков, 18.10.1973

Виктор Федоров, 18.07.1969

Денис Хитров, 28.04.1977

Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

Теги: #рф #песков #украина #обмен_пленными
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 07.09.2019
В Совете Европы приветствуют освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией

В Совете Европы приветствуют освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией

15:05 07.09.2019
Тимошенко назвала освобождение украинцев лучшей новостью года

Тимошенко назвала освобождение украинцев лучшей новостью года

15:03 07.09.2019
Пристайко о возвращении украинцев: продолжаем работу для обмена "все для всех"

Пристайко о возвращении украинцев: продолжаем работу для обмена "все для всех"

14:58 07.09.2019
Группа Европейских народников Европарламента приветствует освобождение украинцев из РФ и ждет Сенцова в ЕП

Группа Европейских народников Европарламента приветствует освобождение украинцев из РФ и ждет Сенцова в ЕП

14:48 07.09.2019
Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

14:22 07.09.2019
Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

14:21 07.09.2019
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

14:21 07.09.2019
Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

13:58 07.09.2019
Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

13:45 07.09.2019
Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Европарламента Сассоли ждет Сенцова, чтобы вручить ему премию Сахарова

Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

Передача Украине моряков будет означать выполнение Россией части решения Морского трибунала

Карпачева: надеемся, что формула 35 на 35 будет реализована

Следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой

Обмен между РФ и Украиной будет в формате "35 на 35"

Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

Кабмин назначил 11 новых заместителей министров и уволил еще 7 замов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА