Политика

14:22 07.09.2019

Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

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Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате.

"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
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