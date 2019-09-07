Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате.

"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.