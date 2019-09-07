Политика

14:21 07.09.2019

Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

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Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

Включение находящегося под арестом в Киеве боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который в голландской прокуратуре имеет статус свидетеля по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в список на обмен удерживаемых между Украиной и РФ свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17, его невыдача означала бы прекращение переговоров по обмену, заявляет глава СБУ Иван Баканов.

В эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя выдачу Цемаха России, Баканов подчеркнул, что решение относительно списков было продуманным и взвешенным главой государства, "поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

Также глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17".

По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Теги: #баканов #рф #цемах #украина #обмен_пленными
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