Политика

13:58 07.09.2019

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

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Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #рф #зеленский #украина #обмен_пленными #путин
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