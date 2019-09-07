Политика

12:57 07.09.2019

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

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В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в киевский аэропорт "Борисполь", где ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Теги: #зеленский #украина #обмен_пленными #рф #аэропорт_борисполь #борисполь
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