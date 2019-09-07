Передача Украине моряков будет означать выполнение Россией части решения Морского трибунала

Передача Россией Украине захваченных моряков будет означать то, что Россия фактически выполнила часть решения Морского трибунала, но формально его юрисдикцию она так и не признает, сообщил журналистам в Киеве в субботу адвокат моряков Николай Полозов.

"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А Трибуналу все равно - будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", - сказал он. "для Трибунала важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая", - считает он.

При этом он затруднился спрогнозировать возможность возвращение Украине трех военных кораблей, допустив, что эти переговоры еще впереди.

По его мнению, в дальнейшем в отношении моряков может быть или принято решение о заочном осуждении, или они могут быть оправданы. "Но отбывать наказание в Украине они не будут. тут они герои", - сказал Полозов.