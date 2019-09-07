Политика

11:29 07.09.2019

Карпачева: надеемся, что формула 35 на 35 будет реализована

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Карпачева: надеемся, что формула 35 на 35 будет реализована

В Украину возвращаются 24 военных моряка и 11 помилованных украинцев, сообщили вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

"Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Карпачева отметила: "Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов".

Он уточнила, что Украина накануне отпустила под личные обязательства19 человек, которые пошли на обмен , 16 были помилованы.

"Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована ", - сказала Карпачева.

По словам Карпачевой, по прилету освобожденные пройдут медицинскую реабилитацию.

Теги: #рф #украина #карпачева #обмен_пленными
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