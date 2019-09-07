Политика

11:21 07.09.2019

Следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой

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Следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой

Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.

По его словам, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

Как сообщалось, в июле текущего года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить удерживаемых в РФ 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство. "В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В августе Николай Полозов сообщил, что "следствие рассматривает ходатайство Денисовой на общих условиях, так как она не является стороной по делу, то есть в течение месяца"

Теги: #денисова #украина #обмен_пленными #рф #пленные #моряки
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