Политика

11:08 07.09.2019

Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

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Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

Все украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, вернутся домой, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", - сказал он, уточнив, что по его данным, моряки уже доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт "Внуково" и ожидают вылета в Киев.

В тоже время защитник осуждённого за шпионаж украинца Романа Сущенко, которого Россия также намерена выдать на родину, сообщил, что родственники украинцев уже едут встречать их аэропорт.

"Обмен начался. Родственники украинских заключённых едут в аэропорт", - сказал Марк Фейгин.

Теги: #пленные #обмен_пленными #полозов #рф #сбу #украина #моряки
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