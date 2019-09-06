Кабмин назначил 11 новых заместителей министров и уволил еще 7 замов
На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам, сообщает пресс-служба правительства.
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя - Тараса Высоцкого и заместителя- торгового представителя Украины Тараса Качку", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении.
По одному заместителю получили:
- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;
- министр финансов - заместитель Геннадий Плис;
- министр развития громад и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.
"По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб", - говорится в сообщении.
На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.
"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина", - сообщает пресс-служба Кабмина.
На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.
Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации.
И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.
Члены Правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.