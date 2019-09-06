ЦИК утвердила более 467 млн грн расходов из госбюджета-2020 на возмещение партиям за выборы в Раду

В пятницу состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ЦИК, в частности, комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" в проекте госбюджета на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

"Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн 327,7 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Комиссия утвердила объем расходов по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в проект госбюджета-2020 в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" в проект госбюджета на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. грн.