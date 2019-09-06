Порошенко: когда Путин требует освободить ключевого свидетеля по делу МН17 - это и есть признание ответственности

Народный депутат (фракция "Евросолидарности"), пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, в ходе которой отметил, что украинская сторона возлагает надежды на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится осенью.

"Наша делегация обязательно будет там присутствовать. Мы будем призывать привлечь к ответственности Россию за все жертвы, которые были на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии в Украине", - отметил пятый президент Украины, сообщает в пятницу пресс-служба партии "Евросолидарность".

Он особо подчеркнул, что речь идет также и о невинных жертвах, погибших из-за уничтожения самолета рейса МН17. "Можете ли вы себе представить, что (президент РФ Владимир – ИФ) Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности", - заявил Порошенко.

Бывший президент Латвии, в свою очередь, заверил, что его страна будет продолжать поддержку Украины в ее защите независимости и территориальной целостности.

Вейонис подчеркнул, что необходимо продолжать постоянно давить на страны, даже внутри Европейского Союза, поскольку иногда происходят слишком длинные дискуссии, например о продлении санкций против России. Он также подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.