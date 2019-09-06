В "Евросолидарности" критикуют законодательные инициативы фракции "Слуга народа"

Во фракции "Европейская солидарность" считают, что планирующиеся к рассмотрению законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде депутатами из фракции "Слуга народа", могут изменить вектор Украины в направлении от Европейского Союза.

"К сожалению, всё это неслучайно, потому что снаряд в одну воронку 50 раз не падает… и сейчас действительно целенаправленно делается все, чтобы очень быстро развернуть нас от Европы в другом направлении – в направлении российской авторитарной модели государства", - сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что если законопроекты будут приняты, то это приведет к полной концентрации власти в руках одного человека, к узурпации власти, авторитаризму.

По словам нардепа, принятие законов приведет к полному отсутствию контроля за действиями власти.

В качестве примера Герасимов привел законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судебного управления".

"Закон с хорошим названием, словно окончание судебной реформы, но на самом деле полный тотальный контроль над судами", - отметил депутат.

Он также подверг критике законопроект, согласно которому президенту напрямую будет подчиняться Национальная гвардия Украины.