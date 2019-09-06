Политика

13:18 06.09.2019

Зеленский назначил главой Запорожской обладминистрации Виталия Туринка

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Зеленский назначил главой Запорожской обладминистрации Виталия Туринка

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Туринка.

"Назначить Туринка Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе президента №659 от 5 сентября.

Другим указом глава государства освободил от временного исполнения обязанностей главы Запорожской ОГА Эллу Слепян.

В декларации за 2018 год Туринок указал, что владеет корпоративными правами в ООО "Вест-Пром" (Луцк), частном предприятии "Интертрейд" (Луцк) и в Ровенском домостроительном комбинате.

Как сообщается на сайте Запорожской ОГА, в пятницу первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил Туринка активу области.

"Обращаюсь к мэрам городов, главам райгосадминистраций и сельским головам - будьте честны и порядочны по отношению к своим людям. Нечестная политика по отношению к людям - это точно конец наших с вами отношений, это ваша политическая самоликвидация", - обратился новоназначенный глава области.

По его словам, первым испытанием для чиновников будет преодоление коррупционных схем, следующей актуальной проблемой он назвал развитие инфраструктуры.

Теги: #запорожская_ога #указ #кадры
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