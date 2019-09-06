Депутаты фракции "Голос" предложили законопроект по ответственности за незаконное обогащение

Депутаты фракции "Голос" в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, предусматривающий уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

"В отличие от президентского проекта, который в 15 раз увеличивает выведенную из-под уголовной ответственности стоимость незаконно приобретенных активов (14,4 млн грн), законопроект "Голоса" возвращает этот порог до уровня 3 миллионов гривень", - сообщает пресс-служба партии в четверг, напомнив, что до решения Конституционного суда о декриминализации незаконного обогащения, этот порог составлял 960 тыс грн (1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан).

Именно поэтому в своем законопроекте "Голос" настаивает на уменьшении суммы, с которой наступает именно уголовная ответственность, до 3 тыс необлагаемых минимумов, что составляет около 3 млн грн.

В партии отмечают, что задекларировав намерение вернуть уголовное наказание за незаконное обогащение, команда президента в своем законопроекте №1031 подняла этот порог до 15 тыс необлагаемых минимумов – в настоящее время это 14,4 млн.

В пресс-службе отмечают, что если президентский законопроект будет поддержан, коррумпированные должностные лица смогут пользоваться незаконно приобретенными активами в 100 раз дороже своего официального дохода безо всякой уголовной ответственности. "Повышение суммы, от которой наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение, в 15 раз - это фактическая индульгенция для коррупционеров. Те, кто воруют государственные деньги и берут взятки, будут прекрасно понимать, что максимальные неудобства за нахождение имущества, непонятно за что купленного, - это гражданские иски", - отметила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании. Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

5 июля действующий президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №10358, которым предложил за обретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, карать их лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Однако Верховная Рада отказалась рассматривать этот законопроект главы государства.

17 июля Зеленский внес в Раду новый законопроект №10461, предусматривающий уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

29 августа Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект №1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов. Законопроект, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение чиновником активов стоимостью более чем на 15тыс. необлагаемых минимумов выше его законных доходов.