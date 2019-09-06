Политика

11:14 06.09.2019

В систему формирования госслужбы возвращается политическое влияние - Ващенко

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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко считает, что в систему формирования государственной службы возвращается политическое влияние.

"Сегодня есть политическая воля упростить порядок. Реализуя эту волю, мы пытались, и мне кажется, нам удалось, предложить определенные механизмы, каким образом это должно выглядеть, в случае, если приходит новый министр и у него нет "химии", например, с государственным секретарем. Поэтому у нас возникло три варианта, как действовать в этой ситуации", - сказал Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по его словам, предлагаемые изменения вводят механизм ротации, которого не было. "Это означает, что в пределах одной категории госслужащие могут быть поменяны местами", - пояснил он.

Второе изменение - это механизм внеочередной оценки, когда устанавливаются определенные задачи на три месяца, а дальше идет оценивание их выполнения.

"И, наконец, есть третий механизм, если нельзя задействовать первый и второй. Когда есть конкретный обоснованный перечень претензий, то государственный служащий категории "А" может быть уволен", - отметил чиновник.

В то же время, по его словам, в случае такого увольнения госслужащему выплачивается шестимесячная заработная плата, а также в течение года он может быть принят без конкурса на должность категории "А".

"Поэтому можно сказать, что действительно возвращается политическое влияние и этого не нужно скрывать, это следствие политической воли, которая сегодня демонстрируется властной командой относительно перезагрузки", - добавил Ващенко.

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают, чтобы субъект назначения мог принять решение о прекращении работы госслужащего категории "А" по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти в течение одного года с момента назначения такого министра или руководителя центрального органа исполнительной власти.


Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #госслужба #ващенко
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