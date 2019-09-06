Политика

10:58 06.09.2019

Глава Нацагентства по госслужбе прогнозирует, что госсекретари половины министерств сохранят свои должности

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 Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует, что половина, а, возможно, и больше государственных секретарей останется на своих должностях.

"Да, там (в законопроекте - ИФ) так написано. Но если говорить о моей позиции, то я считаю, что государственные секретари - это такие же служащие категории "А", как и остальные, и на них так же должны распространяться конкурсные процедуры. У нас на заседании профильного комитета будет дискуссия по этому поводу", - сообщил Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос относительно того, что в предлагаемых изменениях законодательства о госслужбе предусмотрено: госсекретари министерств и Кабмина назначаются правительством без представления Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Он добавил, что Нацагентство готовит свои предложения по поводу определенных несогласованностей в проекте закона, которые к моменту принятия необходимо скорректировать, в том числе относительно нормы о государственных секретарях.

В то же время, Ващенко подчеркнул важность того, что при подготовке изменений институт государственных секретарей был сохранен.

"Я думаю, учитывая сигналы, которые есть сегодня, что половина, а может быть, и больше госсекретарей останется на своих должностях. И как носители институциональной памяти, как люди, которые помогут любому министру быстро войти в курс дела, как люди, которые ориентируются в аппаратной работе и регламентных нормах, будут выполнять свои функции", - заявил глава НАГС.

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают, чтобы госсекретарь министерства и Кабмина назначался на должность правительством без представления Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы, как это было ранее.

Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #ващенко #госслужащие
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