Ващенко: Были предложения отменить конкурсы на госслужбу, но мы убедили этого не делать

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко заявляет, что в процессе подготовки изменений в законодательство о государственной службе звучала позиция отменить конкурсы, но ведомство убедило этого не делать.

"Были позиции и об отмене конкурсов, чтобы дать руководителю самостоятельно решать, кого брать на работу, а кого увольнять. Мы убедили, что этого делать нельзя. Во-первых, это противоречит нашим обязательствам перед международными партнерами, а во-вторых, конкурс как механизм отбора людей на госслужбу является инструментом, который действует во всех странах Европейского Союза и не только", - сообщил Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что если бы конкурсы вообще отменили, то это бы вернуло госслужбу в ситуацию, от которой страна отходила последние пять лет.

Кроме того, Ващенко считает, что предлагаемая система, когда конкурсная комиссия определяет не одного, а несколько претендентов, является более сбалансированной, чем та, которая действует сегодня.

"То есть комиссия скажет, что вот несколько кандидатов, соответствующих установленным требованиям, а вам выбирать. Это хорошая рабочая конструкция", - констатировал чиновник.

На уточняющий вопрос, предполагают ли изменения в закон ситуацию, когда может быть назначен кто-то не из списка, который предлагает Комиссия высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса, Ващенко ответил отрицательно: "Нет, такого нет. Более того, когда мы будем прописывать порядок проведения конкурса, мы будем предусматривать условие о том, что нужно будет набрать определенный минимум баллов, чтобы тебя номинировали".

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают, чтобы Комиссии высшего корпуса госслужбы предоставляла субъекту назначения по результатам конкурса не одну кандидатуру, а несколько, но не более пяти.

Авторами документа являются депутаты от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Роксолана Пидласа, Марьяна Безуглая, а также Денис Малюська, Владислав Криклий и Алексей Оржель, которые стали министрами юстиции, инфраструктуры, экологии и защиты окружающей среды соответственно.



Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".