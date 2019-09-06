Политика

09:57 06.09.2019

Законопроект о перезагрузке госслужбы разрабатывался при участии Нацагентства по госслужбе - Ващенко

2 мин читать
Законопроект о перезагрузке госслужбы разрабатывался при участии Нацагентства по госслужбе - Ващенко

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко заявил, что зарегистрированный законопроект о перезагрузке государственной службы разработан при участии Нацагентства.

"Когда у новоизбранных президента и парламента встал вопрос, каким образом обеспечить перезагрузку власти и государственной службы, мы подали свои предложения и участвовали в рабочей группе. Тот текст, который сегодня на сайте парламента в виде законопроекта, в значительной мере учитывает наши предложения", - сообщил Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что дискуссия по изменениям в закон была достаточно сложная. "Были новоизбранные парламентарии, которые вообще исповедовали достаточно радикальный подход - "всех нужно изменить, закон отменить и писать по-новому", то есть перезагрузка в радикальном смысле слова. Были и другие позиции. Мне кажется, что этот поиск компромиссов дал результат, который сегодня может быть приемлемым для государственной службы", - констатировал глава НАГС.

На вопрос, как он оценивает практическую ценность принятия и последующего внедрения этого законопроекта для реформы госслужбы и государственного управления в целом, Ващенко отметил, что рассматривает это как новый этап развития государственной службы.

"Принципы и подходы остаются базовыми. Зато, мне кажется, эти изменения дадут возможность обеспечить приход новых людей на государственную службу, а тем, кто сегодня работает, - еще раз доказать, что они не просто так занимают свои должности", - отметил он.

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают введение возможности контрактной госслужбы.

Авторами документа являются депутаты от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Роксолана Пидласа, Марьяна Безуглая, а также Денис Малюська, Владислав Криклий и Алексей Оржель, которые стали министрами юстиции, инфраструктуры, экологии и защиты окружающей среды соответственно.


Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #госслужба #ващенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 06.09.2019
Глава Нацагентства по госслужбе прогнозирует, что госсекретари половины министерств сохранят свои должности

Глава Нацагентства по госслужбе прогнозирует, что госсекретари половины министерств сохранят свои должности

10:01 06.09.2019
Ващенко: Были предложения отменить конкурсы на госслужбу, но мы убедили этого не делать

Ващенко: Были предложения отменить конкурсы на госслужбу, но мы убедили этого не делать

17:09 04.09.2019
Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

15:27 03.09.2019
Депутаты предлагают Раде введение возможности контрактной госслужбы

Депутаты предлагают Раде введение возможности контрактной госслужбы

15:14 02.09.2019
Существенных изменений в структуре госслужбы не будет, перемены коснутся ее эффективности - министр Кабмина Дубилет

Существенных изменений в структуре госслужбы не будет, перемены коснутся ее эффективности - министр Кабмина Дубилет

16:12 24.06.2019
Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

15:08 23.04.2019
Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

13:52 07.02.2019
ЦИК зарегистрировала Порошенко, а также Кармазина, Литвиненко и Ващенко кандидатами в президенты

ЦИК зарегистрировала Порошенко, а также Кармазина, Литвиненко и Ващенко кандидатами в президенты

13:25 13.12.2018
Нищук анонсировал создание Госслужбы этнополитики и свободы совести

Нищук анонсировал создание Госслужбы этнополитики и свободы совести

13:25 14.11.2018
Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сенатор Мерфи надеется, что ожидаемое освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ позволит освободить в будущем еще больше человек

Если выделение США $250 млн на сферу безопасности Украины не произойдет из-за завершения финансового года, это состоится в 2020г

Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Стефанчук считает необходимым разработать абсолютно новый регламент Рады

В "Голосе" приветствуют усилия власти по освобождению из РФ украинских заложников, но призывают объяснить международным партнерам освобождение Цемаха

ПОСЛЕДНЕЕ

США надеются на оживление "нормандского формата" со стороны нового руководства Украины - Помпео

Сенатор Мерфи надеется, что ожидаемое освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ позволит освободить в будущем еще больше человек

Если выделение США $250 млн на сферу безопасности Украины не произойдет из-за завершения финансового года, это состоится в 2020г

Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Освобождение из-под стражи Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами - нардеп Забродский

Стефанчук считает необходимым разработать абсолютно новый регламент Рады

Освободив из-под ареста Цемаха, Украина теряет доказательства в деле об уничтожении МН17– Фриз

"Голос" предлагает комплексный законопроект, чтобы работа Рады стала эффективней и прозрачней

В "Голосе" приветствуют усилия власти по освобождению из РФ украинских заложников, но призывают объяснить международным партнерам освобождение Цемаха

Власти Украины нужно упорно следовать политике принуждения РФ к миру и не сдавать достигнутых ранее позиций, невзирая на любые обещания Москвы, убежден Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА