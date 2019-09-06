Законопроект о перезагрузке госслужбы разрабатывался при участии Нацагентства по госслужбе - Ващенко

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко заявил, что зарегистрированный законопроект о перезагрузке государственной службы разработан при участии Нацагентства.

"Когда у новоизбранных президента и парламента встал вопрос, каким образом обеспечить перезагрузку власти и государственной службы, мы подали свои предложения и участвовали в рабочей группе. Тот текст, который сегодня на сайте парламента в виде законопроекта, в значительной мере учитывает наши предложения", - сообщил Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что дискуссия по изменениям в закон была достаточно сложная. "Были новоизбранные парламентарии, которые вообще исповедовали достаточно радикальный подход - "всех нужно изменить, закон отменить и писать по-новому", то есть перезагрузка в радикальном смысле слова. Были и другие позиции. Мне кажется, что этот поиск компромиссов дал результат, который сегодня может быть приемлемым для государственной службы", - констатировал глава НАГС.

На вопрос, как он оценивает практическую ценность принятия и последующего внедрения этого законопроекта для реформы госслужбы и государственного управления в целом, Ващенко отметил, что рассматривает это как новый этап развития государственной службы.

"Принципы и подходы остаются базовыми. Зато, мне кажется, эти изменения дадут возможность обеспечить приход новых людей на государственную службу, а тем, кто сегодня работает, - еще раз доказать, что они не просто так занимают свои должности", - отметил он.

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают введение возможности контрактной госслужбы.

Авторами документа являются депутаты от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Роксолана Пидласа, Марьяна Безуглая, а также Денис Малюська, Владислав Криклий и Алексей Оржель, которые стали министрами юстиции, инфраструктуры, экологии и защиты окружающей среды соответственно.



Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".