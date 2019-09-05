Политика

19:23 05.09.2019

Сенатор Мерфи надеется, что ожидаемое освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ позволит освободить в будущем еще больше человек

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Сенатор Мерфи надеется, что ожидаемое освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ позволит освободить в будущем еще больше человек

Американский сенатор Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше человек.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, которых удерживают в России, будет освобождено", - сказал он на брифинге в четверг возле здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела по рейсу MH17 Владимира Цемаха.

Мерфи считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще будут оставаться серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - отметил он.

Теги: #рф #украина #крис_мерфи #удерживаемые #сша
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