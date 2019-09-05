Политика

19:10 05.09.2019

Если выделение США $250 млн на сферу безопасности Украины не произойдет из-за завершения финансового года, это состоится в 2020г

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Если выделение США $250 млн на сферу безопасности Украины не произойдет из-за завершения финансового года, это состоится в 2020г

Если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году, убежден сенатор Рон Джонсон.

"Я и мои коллеги встречались с президентом Трампом, мы направили ему письмо, в котором его убеждали, чтобы в этом финансовом году эти деньги были использованы на предоставление помощи Украине. Если этого не произойдет, мой коллега Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем финансовом 2020-м году", - сказал он на брифинге со своим коллегой сенатором Мерфи в четверг возле здания Офиса президента после встречи с Владимиром Зеленским.

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

Теги: #сша #помощь #безопасность #украина
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