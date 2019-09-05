Политика

18:46 05.09.2019

Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

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Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Американские сенаторы Рон Джонсон (Ron Johnson) и Крис Мерфи (Chris Murphy) встретились в четверг в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во время встречи с президентом Зеленским сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США надежно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Фейсбуке.

Теги: #сша #зеленский #сенаторы
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