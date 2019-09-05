Освобождение из-под стражи Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами - нардеп Забродский

Первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность") считает, что, освободив из-под стражи Владимира Цемаха, которого голландская прокуратура считает подозреваемым в деле об уничтожении "Боинга" (MH17) летом 2014 года, Украина теряет шанс представить Цемаха как ключевую фигуру в Гаагском трибунале.

"Такой шаг 100% ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Потому что мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой в Гаагском трибунале, все шансы попасть в который имеет военно-политическое руководство нашего северного соседа (Российской Федерации - ИФ)", - сказал Забродский журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, ключ к изменениям отношений между Украиной и РФ - "в прекращении огня на востоке Украины и в выполнении Минских договоренностей, в логичном завершении конфликта на востоке Украины".