Политика

18:44 05.09.2019

Освобождение из-под стражи Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами - нардеп Забродский

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Освобождение из-под стражи Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами - нардеп Забродский

 Первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность") считает, что, освободив из-под стражи Владимира Цемаха, которого голландская прокуратура считает подозреваемым в деле об уничтожении "Боинга" (MH17) летом 2014 года, Украина теряет шанс представить Цемаха как ключевую фигуру в Гаагском трибунале.

"Такой шаг 100% ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Потому что мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой в Гаагском трибунале, все шансы попасть в который имеет военно-политическое руководство нашего северного соседа (Российской Федерации - ИФ)", - сказал Забродский журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, ключ к изменениям отношений между Украиной и РФ - "в прекращении огня на востоке Украины и в выполнении Минских договоренностей, в логичном завершении конфликта на востоке Украины".

Теги: #цемах #нидерланды #mh17 #евросолидарность #забродский
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