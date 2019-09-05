Политика

18:14 05.09.2019

Стефанчук считает необходимым разработать абсолютно новый регламент Рады

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Стефанчук считает необходимым разработать абсолютно новый регламент Рады

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает своевременным разработать новый законопроект о регламенте работы Верховной Рады.

"Наша задача номер один – … это разработать абсолютно новый регламент, … который при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов", - сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться "процессом ради процесса, когда вносится какой-нибудь кодекс и умирает под пятью тысячами правок".

"Такого не должно быть", - отметил Стефанчук.

Теги: #регламент #рада #стефанчук
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