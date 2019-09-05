Политика

16:50 05.09.2019

"Голос" предлагает комплексный законопроект, чтобы работа Рады стала эффективней и прозрачней

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"Голос" предлагает комплексный законопроект, чтобы работа Рады стала эффективней и прозрачней

 Фракция "Голос" в Верховной Раде разработала комплексный законопроект №2034, направленный на усовершенствование работы народных депутатов.

"То, что законопроект большой и объемный, обусловлено тем, что это действительно комплексная реформа, которая затрагивает абсолютно все аспекты работы Верховной Рады и которая позволит установить такие правила и рабочие процессы, которые будут делать реформы более быстрыми", - сказала народный депутат из фракции "Голос" Леся Василенко, презентуя законопроект на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она отметила, что ныне действующие процедуры законодательного процесса замедляют реформы, "иногда даже когда в этом нет злого умысла".

В свою очередь заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк, возглавивший авторский коллектив законопроекта №2034, отметил, что некоторые регламентные процедуры в прошлом были разработаны для того, чтобы они не работали эффективно.

"Мы дали свое комплексное видение. Оно не касается отдельной сферы, в отличие от (инициатив – ИФ) наших коллег, которые подают много законопроектов. Мы дали комплексное видение относительно изменений в Конституцию, относительно прозрачности реформы парламента и относительно прозрачности законотворческого процесса. Мы считаем, что, несмотря на определенные политические аспекты, коллеги из "Слуги народа", из других фракций поддержат наши изменения, приобщатся к доработке, чтобы мы как можно скорее вышли на финальный текст", - сказал он.

Законопроект №2034 о внесении изменений в некоторые законы относительно создания условий для качественного законотворческого процесса и профессионального парламентаризма зарегистрирован в Верховной Раде, однако текст документа пока не опубликован.

По словам Железняка, предлагаемые "Голосом" изменения, в частности, коснутся процедуры рассмотрения изменений в Конституцию, не позволят менять повестку дня в процессе ее прохождения на заседании парламента, обяжут переносить не исчерпанные вопросы повестки на следующий день. Кроме того, изменения в законодательство, со слов нардепа, обяжут своевременно публиковать повестку дня заседаний, обязательно публиковать выводы Кабинета министров к законопроектам и приведут регламент парламента в соответствии с Конституцией.

"Увеличение времени работы народных депутатов, лишение возможности голосования (поправок – ИФ) с голоса, электронная регистрация более эффективными средствами, лишение возможности прятать поправки – то есть прозрачность работы комитетов, обязательная трансляция (заседаний комитетов – ИФ), электронный документооборот вместо бумажного", - перечислил Железняк новации, предлагаемые "Голосом".

Теги: #законопроект #рада #партия #голос
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