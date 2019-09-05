Политика

16:09 05.09.2019

В "Голосе" приветствуют усилия власти по освобождению из РФ украинских заложников, но призывают объяснить международным партнерам освобождение Цемаха

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В "Голосе" приветствуют усилия власти по освобождению из РФ украинских заложников, но призывают объяснить международным партнерам освобождение Цемаха

Партия "Голос" приветствует усилия властей Украины, направленные на освобождение удерживаемых в России украинских заложников, вместе с тем просит объяснить гражданам и международным партнерам решение об освобождении из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, предположительно являющегося важным свидетелем в деле об уничтожении авиалайнера рейса МН-17 в небе над Донбассом летом 2014г.

"Партия "Голос" поддерживает усилия власти, направленные на то, чтобы политзаключенные и пленные вернулись домой. Чтобы вернулись военные, которых Россия обязана отдать без каких-либо условий - по решению международного суда. Чтобы вернулись политзаключенные, которые находятся в тюрьме уже много лет", - сказано в заявлении партии, опубликованном в четверг.

В "Голосе" подчеркивают, что освобождение украинских заложников является приоритетом для всех политиков.

Вместе с тем политсила требует понимания роли "ключевого свидетеля в расследовании трагедии самолета рейса МН-17" Цемаха в возвращении украинских заложников.

"Виновники этой трагедии не наказаны, Украина до последнего времени оказывала максимальное содействие международным партнерам в расследовании трагедии, и решение относительно Цемаха должно быть объяснено гражданам Украины и международным партнерам", - подчеркивают в "Голосе".

Как сообщалось, 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей находящемуся под арестом в Киеве боевику "ДНР" Владимиру Цемаху, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией по делу.

Теги: #обмен #цемах #пленные #голос #мн_17
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