Политика

16:04 05.09.2019

Власти Украины нужно упорно следовать политике принуждения РФ к миру и не сдавать достигнутых ранее позиций, невзирая на любые обещания Москвы, убежден Порошенко

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Власти Украины нужно упорно следовать политике принуждения РФ к миру и не сдавать достигнутых ранее позиций, невзирая на любые обещания Москвы, убежден Порошенко

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко в 5-ю годовщину подписания минского протокола указывает на непрекращающиеся попытки России его игнорирования с целью невыполнения взятых на себя обязательств для навязывания своего варианта урегулирования конфликта на Донбассе, и задача нынешних властей Украины – не идти на уступки Москве, невзирая на любые посулы Кремля.

"Все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе с подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывод российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", - написал Порошенко в четверг на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что пять лет тому отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации на саммите НАТО в Уэльсе вынудили Россию поставить свою подпись 5 сентября 2014г в Минске под минским протоколом, после чего "началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру".

"Именно тогда на саммите НАТО состоялись критически важные встречи с мировыми лидерами, в частности в уникальном формате Большая 5 + Украина. Именно тогда Украина, наконец, сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощью давить на Россию - не только политически, но и конкретными мотивационными мерами. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы - решительность Украины, умноженная на поддержку союзников, дает сдерживание России из-за увеличения для нее цены агрессии", - вспоминает Порошенко.

Вместе с тем, политик выразил убеждение, что сегодня Россия пытается забыть об этом протоколе и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность.

"Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО через реформы и укрепление международной коалиции в поддержку Украины - это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству ни в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #евроинтеграция #порошенко
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