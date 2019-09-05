Политика

12:47 05.09.2019

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной вступают в финальную стадию - Путин

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Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной вступают в финальную стадию - Путин

Переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме и отвечая на вопрос модератора, когда состоится этот обмен.

Путин заявил, что предстоящий обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет масштабным и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений.

"Я думаю, что он будет достаточно крупным и масштабным. И это было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации", - сказал Путин.

Путин выразил уверенность в полной нормализации отношений России и Украины в перспективе.

"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет - будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил", - сказал президент РФ.

"Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - добавил Путин.

Теги: #пленники #обмен #путин
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