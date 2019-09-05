Наблюдатели за выборами в Украине от ENEMO составили предложения по улучшению украинского избирательного законодательства

Наблюдатели Международной миссии по наблюдению за состоявшимися в Украине в текущем году выборами Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) рекомендовали украинским властям пересмотреть требование 5-летнего проживания в стране для кандидатов в народные депутаты, а также предусмотреть санкции за незаконную агитацию.

"ENEMO рекомендует пересмотреть требование 5-летнего проживания на территории Украины для будущего народного депутата, поскольку международные стандарты, включая международный Пакт о гражданских и политических правах (1966 г) и Кодекс практики по избирательным вопросам Венецианской комиссии (2002 г) предусматривают, что требования к кандидатам не должны быть чрезмерными и не должны нарушать права граждан быть избранными. Требование пятилетнего проживания противоречит этим международным стандартам и кажется излишне ограничивающим", - сказал политический аналитик ENEMO Пьер Петье, выступая на "круглом столе" в четверг в Киеве.

Согласно итоговому отчету миссии наблюдателей на выборах президента Украины, а также внеочередных парламентских выборах, наблюдатели рекомендуют лучше прописать в законе случаи изменения кандидатами фамилий.

При этом ENEMO констатировали, что изменение ФИО кандидатов, чтобы те напоминали фамилии других существующих кандидатов, хотя не является нарушением закона, но может запутать избирателей.

"Упоминание о смене имени, если таковое имело место менее чем за 6 месяцев до выборов, в избирательных бюллетенях может быть возможным решением", - отметили наблюдатели.

Также в организации призвали урегулировать и предусмотреть законодательством схемы решения ситуации, когда, например, регистрация политической партии была по решению суда после конечного срока регистрации и после жеребьевки порядка партий в избирательном бюллетене.

Помимо этого в ENEMO рекомендовали увеличить квоту для женщин по партийным спискам, а также применять эффективные санкции за невыполнение требований гендерных квот.

Наблюдатели обратили внимание, что должны быть предусмотрены санкции за раннюю агитацию, а также агитацию в день тишины.

"На случаи нарушений, связанных с агитацией, а также те, которые являются уголовными или административными правонарушениями, должна систематически реагировать полиция для обеспечения эффективного привлечения к ответственности", - резюмировали в организации.