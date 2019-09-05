МИД Украины просит Германию запретить немецкой компании работать к Крыму - СМИ

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульства в Мюнхене с просьбой принять меры "для прекращения деятельности немецкой компании" в аннексированном Россией Крыму, передает "Крым.Реалии".

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и Генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатических мер с целью пресечения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на запрос издания.

В частности, в запросе речь шла о компании "Баварский дом", которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.