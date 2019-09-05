Политика

10:24 05.09.2019

МИД Украины просит Германию запретить немецкой компании работать к Крыму - СМИ

1 мин читать
МИД Украины просит Германию запретить немецкой компании работать к Крыму - СМИ

 Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульства в Мюнхене с просьбой принять меры "для прекращения деятельности немецкой компании" в аннексированном Россией Крыму, передает "Крым.Реалии".

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и Генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатических мер с целью пресечения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на запрос издания.

В частности, в запросе речь шла о компании "Баварский дом", которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.

Теги: #крым #германия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:36 05.09.2019
В МИД Украины выразили протест венгерскому дипломату

В МИД Украины выразили протест венгерскому дипломату

12:05 04.09.2019
В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

18:58 03.09.2019
Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

18:32 03.09.2019
ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

16:19 03.09.2019
Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

13:12 03.09.2019
Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

20:01 02.09.2019
Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

18:07 02.09.2019
Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

21:27 30.08.2019
Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

15:56 30.08.2019
Германия готова поддерживать новоизбранный Кабмин и парламент Украины в демократических реформах

Германия готова поддерживать новоизбранный Кабмин и парламент Украины в демократических реформах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сенаторы США Джонсон и Мерфи проводят встречи в Киеве – посольство

Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенаторы США Джонсон и Мерфи проводят встречи в Киеве – посольство

США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Британский парламент отверг предложение Джонсона о выборах в октябре

Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17

Трамп о возможной встрече с Рухани: все возможно

Британская палата общин проголосовала за продолжение рассмотрения законопроекта, запрещающего "жесткий" Brexit

Перемирие на Донбассе приносит результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации - представитель ОБСЕ

Президент обязал Кабмин упростить предоставление публичных услуг, внедрить действенный механизм контроля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА