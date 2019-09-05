Политика

10:20 05.09.2019

США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

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США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Посольство США в Украине в пятую годовщину подписания Минского протокола призывает Россию выполнить обязательства, взятые в рамках договоренностей, и прекратить огонь на Донбассе.

"Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись немедленно прекратить огонь на Донбассе. Российская агрессия продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и соблюдать обязательства, взятые на себя при подписании Минских соглашений", - говорится в сообщении посольства в Твиттере в четверг.

Теги: #посольство_сша #минские_соглашения
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