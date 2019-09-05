Политика

03:36 05.09.2019

Британский парламент отверг предложение Джонсона о выборах в октябре

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Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

Британские наблюдатели полагают, что Джонсон позже может предпринять еще одну попытку организовать досрочные всеобщие выборы. Он может сделать это в случае вступления в силу поддержанного палатой общин закона, призывающего добиваться новой отсрочки Brexit и избежать, таким образом, "жесткого" выхода из ЕС - без соглашения с Брюсселем.

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение палаты лордов, причем, как отмечают британские СМИ, процесс идет небыстро. При этом уже на следующей неделе согласно распоряжению премьера парламент уходит на каникулы и, таким образом, длительное время будет не в состоянии мешать планам правительства по Brexit.

Ранее в среду Джонсон выступил с призывом к проведению досрочных выборов во вторник, 15 октября. Его заявление прозвучало после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Вместе с тем Джонсон в очередной раз заверил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября "при любых обстоятельствах".

Теги: #выборы #парламент #британия
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