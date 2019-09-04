Политика

22:53 04.09.2019

Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

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Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky news.

"За" инициативу проголосовали 327 депутатов, а против - 299.

Таким образом, напоминает Sky news, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

Сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Ранее телеканалу Sky News стало известно, что премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон, в связи со складывающейся ситуацией, заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Теги: #великобритания #законопроект #brexit #одобрение
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