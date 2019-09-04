Политика

22:50 04.09.2019

Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

1 мин читать
Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

-УКРАИНА-ОРУЖИЕ-ГРАНИЦА

 

- госсекретарь Совбеза

 

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась в среду.

"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседними государствами", - добавил он.

По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины. "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - заметил он.

Теги: #оружие #украина #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 04.09.2019
Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

14:51 04.09.2019
В четверг в Украине сохранится прохладная погода

В четверг в Украине сохранится прохладная погода

14:28 04.09.2019
Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

13:13 04.09.2019
В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

09:33 04.09.2019
Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

08:19 04.09.2019
Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

07:39 04.09.2019
Мадуро отдал приказ о проведении военных учений на границе с Колумбией

Мадуро отдал приказ о проведении военных учений на границе с Колумбией

00:12 04.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

18:45 03.09.2019
Двое бывших российских полицейских, попросивших убежища в Украине, опасаются, что их могут насильно вернуть в РФ

Двое бывших российских полицейских, попросивших убежища в Украине, опасаются, что их могут насильно вернуть в РФ

18:18 03.09.2019
Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций у разрушенного моста в Станице Луганской, сторона ОРЛО свои работы не выполнила – обладминистрация

Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций у разрушенного моста в Станице Луганской, сторона ОРЛО свои работы не выполнила – обладминистрация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Гончарук: Усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17

Трамп о возможной встрече с Рухани: все возможно

Британская палата общин проголосовала за продолжение рассмотрения законопроекта, запрещающего "жесткий" Brexit

Перемирие на Донбассе приносит результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации - представитель ОБСЕ

Президент обязал Кабмин упростить предоставление публичных услуг, внедрить действенный механизм контроля

Зеленский предлагает ограничивать или лишать свободы от 3 до 7 лет за контрабанду янтаря

Данилюк провел встречу с делегацией Martti Ahtisaari Centre

Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

Минобороны пока не обнародует имя кандидата на должность замминистра ведомства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА