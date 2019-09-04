Политика

18:51 04.09.2019

Зеленский предлагает ограничивать или лишать свободы от 3 до 7 лет за контрабанду янтаря

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Зеленский предлагает ограничивать или лишать свободы от 3 до 7 лет за контрабанду янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает наказывать за контрабанду янтаря лишением свободы на срок от трех до семи лет и ввести в Уголовный кодекс Украины статью о незаконной добыче янтаря.

Это предусмотрено законопроектом главы государства № 2059 о внесении изменений в УК Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины.

Так, предлагается ввести в кодекс ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря). Это преступление наказывается штрафом от 700 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум 17 грн), или ограничением или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

"Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет", - говорится в законопроекте.

Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, а также незаконная добыча янтаря, совершенная на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

"Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в примечании к предлагаемой статье.

Вместе с тем законопроект предусматривает, что на незаконную добычу янтаря не распространяется действие ч. 2 ст. 240 УК, которая предусматривает за нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения штраф от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Президент также предлагает, чтобы на незаконную добычу янтаря распространялась ст. 96-1 УК Украины о специальной конфискации, а в ст. 201 УК Украины (контрабанда), которая описывает предмет контрабанды, включается теперь и незаконное перемещение через таможенную границу Украины янтаря, чего не было ранее.

Теги: #янтарь #зеленский #контрабанда
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