Политика

18:14 04.09.2019

Минобороны пока не обнародует имя кандидата на должность замминистра ведомства

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Минобороны пока не обнародует имя кандидата на должность замминистра ведомства

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что имя настоящего кандидата на должность заместителя министра пока что не разглашалось.

"Ходят слухи, и даже появилась информация о якобы ком-то, кто готовится стать новым заместителем в МО (Министерство обороны Украины – ИФ). Настоящих кандидатов мы пока что не оглашаем; те, кто себя называют сейчас публично кандидатами, не имеют на это никаких оснований", - написал Загороднюк на своей странице в Фейсбуке в среду.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Екатерина Коваль претендует на должность заместителя министра обороны Украины, о чем свидетельствует поданная электронная декларация за 2018 год.

В декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, в разделе "Место работы", где указывается место работы или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов, Коваль указала "Министерство обороны Украины", а в подразделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете в качестве кандидата)" содержится фраза "заместитель министра обороны Украины".

Кандидат на должность замминистра также указала, что является конечным бенефициарным владельцем (контролером) общественной организации "Країна права" ("State of Law").

29 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины по представлению президента Владимира Зеленского.

Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Теги: #минобороны #загороднюк
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