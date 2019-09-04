Политика

17:45 04.09.2019

Решение Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА нарушает право киевлян на местное самоуправление – заявление "Европейской Солидарности"

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Решение Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА нарушает право киевлян на местное самоуправление – заявление "Европейской Солидарности"

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что решение Кабинета министров Украины об увольнении мэра Киева Виталий Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации противоречит волеизъявлению киевлян.

"Решение КМУ, принятое с подачи Офиса Президента, рекомендовать главе государства уволить Виталия Кличко следует рассматривать в более широком контексте концентрации власти в одних руках, уменьшении роли парламента, правительства и местного самоуправления, что вполне очевидно противоречит европейской стратегии Украины", - говорится в заявлении партии.

В "Евросолидарности" отмечают, что действия власти противоречат волеизъявлению киевлян и решению Конституционного Суда, который определил, что КГГА может возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой.

"Не президент и не Кабинет министров должен решать, кто должен руководить городом, это определяют киевляне и только киевляне. Уже в следующем году должны состояться местные выборы, на которых и должно быть решено, кто должен возглавить киевскую городскую власть", - сказано в заявлении.

Теги: #кличко #кгга #европейская_солидарность #кабмин
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