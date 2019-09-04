Замглавы ОП Коваленко будет заниматься реформированием сил безопасности и обороны, приведением к стандартам и интеграцией страны в НАТО

Назначенная заместителем руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко будет заниматься вопросами реформирования сил безопасности и обороны страны, совместимостью их с войсками НАТО и интеграцией страны в альянс.

"Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны действительно украинскому народу - вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО – это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде. Служу украинскому народу!", - написала она в среду на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Анна Коваленко. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30.