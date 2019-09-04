Политика

17:44 04.09.2019

Рабинович заявляет, что подал на Разумкова в КС за нарушение права говорить "на руском языке" в парламенте

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Рабинович заявляет, что подал на Разумкова в КС за нарушение права говорить "на руском языке" в парламенте

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок – За життя" Вадим Рабинович подал в Конституционный суд на главу парламента Дмитрия Разумкова, потому что ему якобы не дают высказывать мнение на русском языке, сообщает канал espreso.tv.

В среду на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий нардеп Рабинович начал говорить по-русски. Глава комитета Дмитрий Лубинец сделал ему замечание и напомнил о регламенте, где предусмотрено, что языком работы органов Рады, в частности комитетов, является украинский.

На это Рабинович ответил: "Я уже подал в Конституционный суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам. 10-й пункт Конституции гарантирует всем равные языковые права".

"Рабочим языком Рады является украинский язык. Я не мешаю вам на нем общаться. Когда я выступаю от имени фракции, согласовываю текст с фракцией и читаю это на украинском. Но высказывать мнение мне легче на русском языке. Вы хотите меня лишить права высказывать свое мнение? Встретимся в Конституционном суде", заявил Сопредседатель фракции "ОПЗЖ"

В ст. 2 пункт 3 регламента Верховной Рады говорится, что языком работы парламента, ее органов (в частности, комитетов) и должностных лиц является государственный язык, отмечает канал espreso.tv.

Теги: #рабинович #разумков #кс
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