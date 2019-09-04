Политика

17:44 04.09.2019

Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

2 мин читать
Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" из-за несоответствия ряда его положений Конституции Украины.

"Анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта – национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций", - говорится в предложениях президента к принятому закону.

Президент считает, что определение законом "Пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, что противоречит принципам, заложенным в Конституции страны, в частности, равенству всех объединений граждан перед законом.

Зеленский также указал, что положения закона о механизмах государственной поддержки "Пласта" не согласуются с ч.2 ст.95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности. Кроме того, закон не учитывает заложенный в Бюджетном кодексе Украины принцип самостоятельности бюджетной системы государства, по которому госбюджет и местные бюджеты являются самостоятельными при определении направлений использования бюджетных средств.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции. В то же время, учитывая весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получение и становление украинской государственности, в гражданское образование и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - отмечается в предложениях президента.

4 сентября президент Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом 30 мая законопроект №10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

Закон, в частности, регулирует порядок государственной поддержки "Пласта"; чтит сотни пластунов, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года. Законом вносятся изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что президент Зеленский своим решением ветировать закон о государственном признании и поддержке организации "Пласт" пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава украинского государства, который открыл бы государственную поддержку "Пласту". "Европейская солидарность" намерена вновь предложить финансирования "Пласта" в государственном бюджете на 2020 год.

Теги: #законопроект #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 04.09.2019
Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

17:09 04.09.2019
Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

17:03 04.09.2019
Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

17:01 04.09.2019
Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

16:57 04.09.2019
Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

16:32 04.09.2019
Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

12:51 04.09.2019
Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

12:12 04.09.2019
Глава министерства цифровой трансформации отозвал законопроект, разрешающий блокировать "серые" телефоны по IMEI-коду

Глава министерства цифровой трансформации отозвал законопроект, разрешающий блокировать "серые" телефоны по IMEI-коду

17:22 03.09.2019
ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

16:52 03.09.2019
Зеленский и Рябошапка приглашены на брифинг главы ВАКС по случаю старта работы суда

Зеленский и Рябошапка приглашены на брифинг главы ВАКС по случаю старта работы суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Гончарук: Усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк провел встречу с делегацией Martti Ahtisaari Centre

Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

Минобороны пока не обнародует имя кандидата на должность замминистра ведомства

Скалецкая: Минздрав пока не имеет решения по ситуации в медуниверситетах, а от НАМНУ ждет новых инициатив

Правоохранительный комитет Рады ждет Рябошапку на своем заседании в пятницу

Решение Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА нарушает право киевлян на местное самоуправление – заявление "Европейской Солидарности"

Рабинович заявляет, что подал на Разумкова в КС за нарушение права говорить "на руском языке" в парламенте

Кличко: управлять Киевом хочет человек с бизнес-интересами

Кличко вновь будет баллотироваться на выборах мэра Киева, чтобы завершить начатые проекты

Замглавы ОП Коваленко будет заниматься реформированием сил безопасности и обороны, приведением к стандартам и интеграцией страны в НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА