Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" из-за несоответствия ряда его положений Конституции Украины.

"Анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта – национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций", - говорится в предложениях президента к принятому закону.

Президент считает, что определение законом "Пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, что противоречит принципам, заложенным в Конституции страны, в частности, равенству всех объединений граждан перед законом.

Зеленский также указал, что положения закона о механизмах государственной поддержки "Пласта" не согласуются с ч.2 ст.95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности. Кроме того, закон не учитывает заложенный в Бюджетном кодексе Украины принцип самостоятельности бюджетной системы государства, по которому госбюджет и местные бюджеты являются самостоятельными при определении направлений использования бюджетных средств.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции. В то же время, учитывая весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получение и становление украинской государственности, в гражданское образование и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - отмечается в предложениях президента.

4 сентября президент Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом 30 мая законопроект №10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

Закон, в частности, регулирует порядок государственной поддержки "Пласта"; чтит сотни пластунов, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года. Законом вносятся изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что президент Зеленский своим решением ветировать закон о государственном признании и поддержке организации "Пласт" пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава украинского государства, который открыл бы государственную поддержку "Пласту". "Европейская солидарность" намерена вновь предложить финансирования "Пласта" в государственном бюджете на 2020 год.