Политика

17:31 04.09.2019

Кличко: управлять Киевом хочет человек с бизнес-интересами

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Кличко: управлять Киевом хочет человек с бизнес-интересами

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что должность главы Киевской городской администрации намерен занять человек, преследующий бизнес-интересы.

"У меня есть все основания говорить, что это не просто так происходит. Это происходит умышленно, чтобы устранить Кличко и назначить человека, который будет управлять Киевом. Человека, которого не выбирали киевляне", - сказал Кличко в среду на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что в этом контексте у него есть основания говорить "о большой угрозе".

"Не секрет, что много застройщиков, людей, у которых есть бизнес-интересы в Киеве, пытаются прийти к власти", - отметил мэр.

При этом он заверил, что у него лично "как у мэра города нет никаких бизнес-интересов в Киеве".

Теги: #кличко
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