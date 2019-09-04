Политика

17:09 04.09.2019

Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

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Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения планирует рассмотреть на заседании в пятницу законопроект о процедуре импичмента (№1012) и проект закона относительно перезагрузки власти (№1066), предусматривающий введение возможности государственной службы по контракту, сообщил глава комитета Андрей Клочко.

"Они (альтернативные законопроекты к №1012 - ИФ) до 6 числа должны быть внесены. Это до 18 часов четверга. В пятницу мы планируем комитет", - сказал Клочко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после учредительного заседания комитета в среду.

"Если не будет альтернативных законопроектов, мы его (законопроект об импичменте - ИФ) будем рекомендовать на следующей неделе вынести в зал", - отметил он.

Кроме того, Клочко сообщил, что на заседании Дании комитета в пятницу народные депутаты планируют рассмотреть также законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти, который среди прочего позволит нанимать на государственную службу по контракту.

Теги: #госслужба #законопроект #контракт #импичмент
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