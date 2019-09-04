Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Президент Украины уволил Дмитрия Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы.

Соответствующий указ №650 / 2019 обнародован на сайте главы Украинского государства.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы", - сказано в документе..

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьер-министра Алексея Гончарука назначила Кулебу вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба является карьерным дипломатом.