Политика

17:03 04.09.2019

Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

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Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Президент Украины уволил Дмитрия Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы.

Соответствующий указ №650 / 2019 обнародован на сайте главы Украинского государства.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы", - сказано в документе..

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьер-министра Алексея Гончарука назначила Кулебу вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба является карьерным дипломатом.

Теги: #кулеба #зеленский #кадры
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