Политика

17:01 04.09.2019

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

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Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко считает решение Кабинета министров Украины об увольнении его с поста главы Киевской городской государственной администрации неконституционным и подчеркивает, что уволить его могут только киевляне.

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Мэр выразил убеждение: "Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении ".

При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Теги: #кличко #кгга #зеленский
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