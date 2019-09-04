Политика

16:43 04.09.2019

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

1 мин читать
ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Послы согласовали вопрос", - сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе дипломатический источник в институтах ЕС.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал собеседник агентства.

Пакет ограничительных мер ЕС предусматривает замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и присоединившиеся к этим санкциям третьи государства.

Эти меры впервые были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.

Последнее продление вступило в силу 15 марта 2019 года. Совет ЕС тем же решением в марте внес в санкционный список имена восьми россиян "в качестве ответной меры на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

Всего по этому постановлению совета в список входило 170 физических и 44 юридических лица.

Теги: #рф #ес #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:37 04.09.2019
Разногласия Брюсселя и Вашингтона по торговле сохраняются, но с "правильными людьми" в Европе их можно преодолеть

Разногласия Брюсселя и Вашингтона по торговле сохраняются, но с "правильными людьми" в Европе их можно преодолеть

14:28 04.09.2019
Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

13:21 04.09.2019
ЕС отказался ввозить с начала сентября из Украины ряд плодоовощной продукции - УПОА

ЕС отказался ввозить с начала сентября из Украины ряд плодоовощной продукции - УПОА

08:19 04.09.2019
Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

05:35 04.09.2019
Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

00:23 04.09.2019
Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

19:12 03.09.2019
Вице-президент Еврокомиссии обсудил с новым главой Минэнергоэкологии анбандлинг "Нафтогаза" и 3-сторонние газовые переговоры

Вице-президент Еврокомиссии обсудил с новым главой Минэнергоэкологии анбандлинг "Нафтогаза" и 3-сторонние газовые переговоры

18:45 03.09.2019
Двое бывших российских полицейских, попросивших убежища в Украине, опасаются, что их могут насильно вернуть в РФ

Двое бывших российских полицейских, попросивших убежища в Украине, опасаются, что их могут насильно вернуть в РФ

15:51 03.09.2019
Обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Путина - Умеров

Обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Путина - Умеров

13:12 03.09.2019
Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Гончарук: Усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Гончарук: Усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

Кабмин перевел в онлайн обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте

Профильный комитет Рады предложит Кабмину создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств

Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА, утверждает нардеп Гончаренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА