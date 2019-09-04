Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Кабинет министров Украины уволил Уляну Супрун с должности и.о. министра здравоохранения, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции по итогам заседания правительства в среду.

По его словам, уволены также заместители Супрун - Александр Линчевский и Павел Ковтонюк.

"Мы уволили ряд заместителей министров - это процедура. Это не политическое увольнение, просто меняется команда в министерстве",- сказал Гончарук.

Как сообщалось, Уляна Супрун была назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года.

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, кандидатуру Зоряны Скалецкой на посту министра здравоохранения Украины.