Кабмин перевел в онлайн обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте

Кабинет министров упростил процедуру обращения граждан в антирейдерскую комиссию при Министерстве юстиции, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

"Сейчас в Минюсте до сих пор действует комиссия (...), которая рассматривала жалобы людей, пострадавших от рейдерства... Указанное постановление фиксирует упрощенный процесс общения с этой комиссией. Все в онлайне", - сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания правительства.

"Это маленький шаг, но очень важный", - добавил он.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, подать жалобу в комиссию можно будет онлайн. "Это проще и сократит количество ошибок при подаче", - цитирует Малюську "Урядовый портал".

Помимо этого, все заключения комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после публикации такого заключения.

Постановление разрешает привлекать к работе комиссии юристов из частного сектора, добавил Малюська.