Профильный комитет Рады предложит Кабмину создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополь, национальных меньшинств и межнациональных отношений намерен обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой создать институт уполномоченного по правам национальных меньшинств.

"Мы обратимся в Кабмин для создания института уполномоченного по правам национальных меньшинств", - сказал глава комитета Дмитрий Лубинец, открывая заседание в среду.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет создал шесть подкомитетов, среди которых - по вопросам прав коренных народов и нацменьшинств; миграционной политики и гражданства; по вопросам гендерного равенства.