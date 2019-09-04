Политика

15:37 04.09.2019

Профильный комитет Рады предложит Кабмину создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств

1 мин читать
Профильный комитет Рады предложит Кабмину создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополь, национальных меньшинств и межнациональных отношений намерен обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой создать институт уполномоченного по правам национальных меньшинств.

"Мы обратимся в Кабмин для создания института уполномоченного по правам национальных меньшинств", - сказал глава комитета Дмитрий Лубинец, открывая заседание в среду.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет создал шесть подкомитетов, среди которых - по вопросам прав коренных народов и нацменьшинств; миграционной политики и гражданства; по вопросам гендерного равенства.

Теги: #верховная_рада #нацменьшинства #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 04.09.2019
Члены профильного комитета Рады в октябре планируют принять участие в экономическом форуме в Мариуполе

Члены профильного комитета Рады в октябре планируют принять участие в экономическом форуме в Мариуполе

16:01 04.09.2019
Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

15:44 04.09.2019
Кабмин перевел в онлайн обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте

Кабмин перевел в онлайн обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте

15:29 04.09.2019
Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

14:51 04.09.2019
Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

14:04 04.09.2019
Депутат от "Слуги народа" Верещук будет назначена представителем Кабмина в Раде

Депутат от "Слуги народа" Верещук будет назначена представителем Кабмина в Раде

13:03 04.09.2019
Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

12:56 04.09.2019
Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

22:24 03.09.2019
Начальник отдела профтехнического и высшего образования Ровенской ОГА Коржевский претендует на должность замминистра образования

Начальник отдела профтехнического и высшего образования Ровенской ОГА Коржевский претендует на должность замминистра образования

18:49 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы

Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Гончарук: Усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Гончарук: Усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

Разногласия Брюсселя и Вашингтона по торговле сохраняются, но с "правильными людьми" в Европе их можно преодолеть

Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА, утверждает нардеп Гончаренко

В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА